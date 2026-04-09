中川安奈、30代誕生日の“ありえないミス”に「ネチネチ言っちゃうかも」「罪重め」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

4月2日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして中村嶺亜（KEY TO LIT）と中川安奈が出演した。

中川は、もしも自分の誕生日を恋人に忘れられたら、相手がどれだけ謝ったとしても許せず、ネガティブな気持ちを引きずるそうで…。

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今回番組では、一般人が体験した“最高のあざとい誕生日”のエピソードが再現ドラマで紹介された。

投稿者の1人は、恋人に誕生日を忘れられた30代女性。投稿者が誕生日当日に指摘すると、恋人はすぐに謝り、失敗を取り返すべく家事やマッサージなどをし、彼女にとことん尽くした。

投稿者は、恋人には“リカバリー力”があるとして許し、結果的に最高の誕生日を過ごしたようだ。

しかし、彼女と同じく30代の鈴木は、共感できないのか不満な表情。「え〜許せないかも！」「リカバリーとかじゃないです。忘れているってことが…。忙しいのもわかるんですけど、結構萎えちゃうかも」とげんなりした。

投稿者や鈴木と同じく30代の中川も、「私も無理だな〜！」と苦い顔。恋人がどれだけ謝ったとしても「結構その後ずっとネチネチ言っちゃうかも」とのこと。

しかし中川は、誕生日のリベンジ自体は恋人にしてほしいため、「来年2倍で！」と発言。共演者たちに笑われると、「（だって）ありえないから！ 誕生日忘れられるの！」「そのくらい罪重めだと思う！」と主張した。

そして、「もしなんか『友達の誕生日で今度…』とか（恋人が）言い始めたら、『え、私のは（忘れていたけど友達のは覚えているんだ）？』みたいな感じでネチネチ言っちゃう」と続けた。