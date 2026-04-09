餃子･中華料理チェーンの「餃子の王将」は4月10日(金)から、期間限定メニュー「冷し中華」「辛い!冷し中華」「スゴ辛チキン」を販売する。販売店舗は一部店舗を除く全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」。販売終了時期は未定。〈レモン香る爽やかな冷し中華と刺激的な辛旨メニュー〉「冷し中華」は、モチモチの自社製麺をキリッと冷やし、レモンの風味が爽やかに香る一品。香ばしい炭火焼チャーシューやプリプリのエビなど贅沢な具