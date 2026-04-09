【餃子の王将】「冷し中華」「辛い!冷し中華」登場、期間限定で「スゴ辛チキン」も販売

餃子･中華料理チェーンの「餃子の王将」は4月10日(金)から、期間限定メニュー「冷し中華」「辛い!冷し中華」「スゴ辛チキン」を販売する。販売店舗は一部店舗を除く全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」。販売終了時期は未定。

〈レモン香る爽やかな冷し中華と刺激的な辛旨メニュー〉

「冷し中華」は、モチモチの自社製麺をキリッと冷やし、レモンの風味が爽やかに香る一品。香ばしい炭火焼チャーシューやプリプリのエビなど贅沢な具材を使用し、ほどよい甘さとレモンの酸味であと味すっきりの清涼感ある味わいに仕上げている。

「辛い!冷し中華」は、一味粉、激辛ラー油、花椒油(ファージャオオイル)が麺によく絡む、ガツンとした辛さが特徴の冷し中華。

「スゴ辛チキン」は、若鶏の旨みと唐辛子の辛さがクセになるサクサク食感のスパイシーチキンで、ビールとの相性も良い期間限定商品。

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〈ラインアップ一覧(各税込)〉

◆冷し中華 858円

◆辛い!冷し中華 968円

◆スゴ辛チキン 693円

◆「冷し中華」パック(一人前入り) 194円

※北海道の店舗を除く

「冷し中華」パック 一人前入り 180円(税込194円)

販売期間:2026年4月10日(金)〜

※販売終了期間未定

販売店舗:全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」(一部店舗を除く)