フリーアナウンサー宮根誠司（62）が9日、司会を務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。ガラガラ声で出演し、ネット上からは心配の声が上がっている。宮根は「こんにちは。4月9日木曜日、『情報ライブミヤネ屋』です」とガラガラ声であいさつ。「ちょっと声がかれておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってやりたいと思います」と苦笑しながら説明した。読売テレビ西尾桃ア