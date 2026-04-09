富⼠⼭の麓の⼤⾃然の中、ジャンルレスな⾳楽とバラエティ豊かな体験型コンテンツを楽しめるキャンプインフェスティバル「NEC presents FUJI & SUN’26（フジアンドサン '26）」が、第5弾ラインナップを発表した。新たに加わるのは、⼼の琴線に触れる包容⼒豊かであたたかな歌声で多くのリスナーを魅了し続けるハナレグミと、洗練されたサウンドと独⾃の詞世界で幅広いҹ