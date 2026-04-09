『FUJI & SUN’26』ハナレグミ、KIRINJI追加発表｜6月6日〜7日開催のキャンプフェス

富⼠⼭の麓の⼤⾃然の中、ジャンルレスな⾳楽とバラエティ豊かな体験型コンテンツを楽しめるキャンプインフェスティバル「NEC presents FUJI & SUN’26（フジアンドサン '26）」が、第5弾ラインナップを発表した。新たに加わるのは、⼼の琴線に触れる包容⼒豊かであたたかな歌声で多くのリスナーを魅了し続けるハナレグミと、洗練されたサウンドと独⾃の詞世界で幅広い⽀持を集めるKIRINJI（弾き語り）。確かな実⼒と個性を備え、世代を超えて愛される2組が追加となった。

ハナレグミは、Suchmos（サチモス）がリスペクトするアーティストを招いて行う対バン形式でのライブツアー『The Blow Your Mind TOUR 2026』に、6月13日（土）、6月14日（日）開催の宮城公演への出演が決定しているほか、大塚製薬「ボディメンテ」のCMソングに「明日天気になれ」が起用されていることでも話題だ。

KIRINJIは、今年1月にニューアルバム『TOWN BEAT』をリリース。Kroi（クロイ）の全国ツアー『Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”』9月18日（金）開催の大阪公演への出演決定も発表している。

また、静岡県出⾝のDJであるHAL & Bakuの出演も決定。地元ゆかりのふたりが、会場に⾼揚感と熱気をもたらす。なお、残るラインナップ発表は、2日通し券を購入した方限定で楽しめる特別なプログラム「After Hours」に出演するアーティストのみ。

⾳楽もキャンプもアクティビティも、まるごと楽しめるFUJI & SUN。4月16日 （⽊）からは、富⼠市ふるさと納税の返礼品として⼊場チケットの取扱いを開始予定。さらに、これまでコンビニ店頭のみで販売していた「しずおか県⺠割」が、ローソンチケットのウェブサイトからも購入可能となった。

【イベント情報】

『 NEC presents FUJI & SUN ’26』

日程2026年 6⽉6⽇（⼟） OPEN 9:00 / CLOSE 21:002026年 6⽉7⽇（⽇） OPEN 8:30 / CLOSE 19:00会場：富⼠⼭こどもの国（静岡県富⼠市桑崎1015）

出演者6⽉6⽇（⼟）くるり/ ハンバートハンバート/ ⽥島貴男(Original Love) /YOUR SONG IS GOOD (CHILL & DUB) / JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN(⽯若駿×渡辺翔太×マーティ‧ホロベック) feat. ⼤橋トリオ& ⽥島貴男/奇妙礼太郎/ 柴⽥聡⼦(BAND SET) / シャッポ/ 北村蕗/ 梅井美咲/ HAL & Bakuand more…!

6⽉7⽇（⽇）never young beach / ハナレグミ/ KIRINJI (弾き語り) / cero /藤原さくら/ 君島⼤空/ 寺尾紗穂/ 優河/ 鎮座DOPENESS /CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / 眞名⼦新

公式サイトhttps://fjsn.jp