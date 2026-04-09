兵庫県の斎藤元彦知事が9日、ラジオ関西の生放送に出演し、地域活性化に向けた取り組みについて語った。土地利用の規制緩和とスポーツの活用という、県政の方向性の一端を示した。兵庫県の斎藤元彦知事（2026年4月9日ラジオ関西で）土地利用について、県では4月から市街化調整区域の規制緩和を開始した。人口減少が進む中、これまで開発が制限されてきたエリアの活用を促す狙いがある。市街化調整区域は、高度経済成長期に