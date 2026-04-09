「転勤の辞令が出た。住宅ローンが3500万円残っている。売ると3000万円。貸せば家賃が入る。赤字で売るよりも、貸せばお得。詳細はプロフに」という内容のSNS投稿が、先日話題になりました。「確かにそうだ」と納得するかもしれませんが、これは不適切です。 本記事では、なぜ不適切なのかを解説するとともに、住宅ローンが残っている状態で転勤を命じられた場合の適切な対処法を紹介します。 赤字で売