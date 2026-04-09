今週末、岡山国際サーキットで開幕するSUPER GTの2026年シーズン（開幕戦予選：4/11、開幕戦決勝：4/12）。ファンの多くが最も注目するのが、昨年GT500クラスで前人未踏の3連覇を成し遂げた＃36 au TOM'S GR Supra（坪井翔/山下健太）の、4連覇に向けた戦いだろう。ほぼイコールコンディションに性能調整されたマシン、戦績に応じウェイトやリストリクターのハンデ（サクセスウェイト）が課せられ年間を通