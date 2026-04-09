極悪非道ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」最終章・シーズン5が、2026年4月8日よりで配信開始となった。かねてより主要キャラクターの死がされていたが、第1話で早くも重要人物が退場する展開に。なぜシーズン開始早々に描くことにしたのか、その理由を製作者のエリック・クリプキが米に語っている。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第1話『15インチの強烈なダイナマイ