今年も全国からおいしいものが勢ぞろいです。長野市の百貨店では、8日から全国のおいしいものを集めたイベントが始まりました。店員「ご試食どーぞいかがですか？」8日から、長野市の「ながの東急百貨店」で始まった「シューイチ全国うまいもの博」。北海道や東京など15都道府県の自慢の味が集まり、会場には初出店6店舗を含む30店舗が並んでいます。こちらの女性たちが試食しているのは…北海道のおみやげとして人気