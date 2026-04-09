『踊る大捜査線 N.E.W.』特報【 9月18日(金)公開 】 9月18日に劇場公開される映画「踊る大捜査線 N.E.W.」より、特報映像が公開された。 公開された映像は、シリーズではおなじみの「Rhythm And Police」とともに映し出される、1997年のテレビドラマ放送開始から2026年現在に至るまでの、青島俊作の軌跡となっている。