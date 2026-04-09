【石に導かれるふしぎ体験アトラクション ナジャヴとふしぎな石ころ】 開催期間：4月24日～8月30日 開催場所：ナンジャタウン内 福袋七丁目商店街 料金：パスポート、もしくはナンジャコイン6枚（1,200円） ※ナンジャコインでの利用の場合、別途入園料がかかる バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内型テ}