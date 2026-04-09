【石に導かれるふしぎ体験アトラクション ナジャヴとふしぎな石ころ】 開催期間：4月24日～8月30日 開催場所：ナンジャタウン内 福袋七丁目商店街 料金：パスポート、もしくはナンジャコイン6枚（1,200円） ※ナンジャコインでの利用の場合、別途入園料がかかる

バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内型テーマパーク「NAMJATOWN（ナンジャタウン）」は、村田製作所・ミライセンスが開発した触覚デバイス「echorb（エコーブ）」を使ったアトラクション「石に導かれるふしぎ体験アトラクション ナジャヴとふしぎな石ころ」を4月24日から8月30日の期間限定で開催する。

「echorb」は、特殊な振動により、あたかも引っ張られたかのような錯覚を引き起こせる触覚デバイス。2025年の大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンの1つ「Better Co-Being」にて、触覚を通じた没入型の共鳴体験が提供され話題となったが、アミューズメント施設およびアトラクションへの活用は、今回が初の取り組みとなる。

本アトラクションは「echorb」に導かれる園内のポイントを巡りながらヒントを集めて“ある”キーワードを導き出す街巡り謎解きアトラクション。試練を乗り越え、隠されたお宝を見つけ出していく。

バンダイナムコ アミューズメントユニット公式YouTubeチャンネル、およびナンジャタウン公式SNSではアトラクションイメージ映像も公開されている。

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