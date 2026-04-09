おかやまマラソン2025 11月に開かれる「おかやまマラソン」の岡山県民優先枠が募集初日（8日）で定員を上回りました。 10回目となる2026年のおかやまマラソンでは、県民優先枠の募集人数が前回の2倍の4000人になりました。岡山県によりますと、8日の正午に募集が始まり、12時間で5891人から応募があったということです。初日の申込者数としては2019年の4936人を上回り、過去最多だということです。 ランナーは抽選