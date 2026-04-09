香川県科学技術研究センター（FROM香川） 香川大学、大成生コン、阿南工業高等専門学校、大成建設の産学グループは2026年4月、脱炭素コンクリート研究の中核拠点「スラセム研究グループ」を香川県科学技術研究センター（FROM香川）内に開設します。 セメントからコンクリートを製造するときに大量のCO2が発生します。研究グループは、セメントの代替材料として、四国地域に未利