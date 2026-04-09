Avata 360 DJI JAPANは、360度撮影に対応したカメラドローン「Avata 360」を国内で発売開始した。公式サイトと認定ストアで購入できる。直販価格は以下の通り。 【配信スケジュール】 DJI Avata 360(機体単体)：77,330円 DJI Avata 360(DJI RC 2付属)：116,380円 DJI Avata 360 Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)：159,830円 DJI Avata 360 Motion Fly Moreコンボ：162,140円 8