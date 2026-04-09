Avata 360

DJI JAPANは、360度撮影に対応したカメラドローン「Avata 360」を国内で発売開始した。公式サイトと認定ストアで購入できる。直販価格は以下の通り。

【配信スケジュール】 DJI Avata 360(機体単体)：77,330円DJI Avata 360(DJI RC 2付属)：116,380円DJI Avata 360 Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)：159,830円DJI Avata 360 Motion Fly Moreコンボ：162,140円

8K/360度撮影が可能で、1インチ相当のセンサーを搭載。8K/60fpsのHDR動画撮影にも対応。DJIのゴーグルとモーションコントローラーと組み合わせて使うことで、FPVならではのスリルに満ちた没入型の360度飛行体験ができるという。また、DJIの送信機を使った従来型の飛行にも対応する。

1回の飛行で360度の映像を撮影できるため、後編集時に、好きな視点からリフレーミングすることが可能。2つのレンズを搭載し、360度撮影モードとシングルレンズモードをシームレスに切り替えられる。

360度レンズは1インチ相当のセンサーを採用し、豊かなディテールで360度映像を撮影。8K/60fps HDR動画撮影や、1.2億画素の写真撮影も可能。大きな2.4μmピクセルと高いダイナミックレンジにより、明暗部の細部まで美しく鮮明に捉えるとのこと。動画も写真も直接エクスポートでき、後編集でリフレーミングすることも可能。

1つのレンズだけを用いて撮影するシングルレンズモードでは、従来のAvataシリーズの撮影スタイルで4K/60fps映像を撮影できる。

カメラレンズが破損した場合は、別売のDJI Avata 360交換レンズキットを使うと、レンズ交換も可能。

DJIのフラッグシップである「O4+映像伝送システム」を搭載。飛行中、安定したクリアな画質でライブ映像を確認できる。耐干渉性能にも優れ、1080p/60fpsの高解像度・高フレームレート映像を最大20kmの距離まで伝送できる。

最大23分の飛行が可能。夜間撮影でも機能する全方向障害物検知や一体型プロペラガードなどの安全機能も備える。

42GBのストレージを内蔵。microSDカードなしで8Kの360度動画を30分間撮影できる。Wi-Fi 6高速転送を使用し、1GBの映像を最大100MB/sの速度で、10秒でDJI Flyアプリに転送できる。

DJI送信機(RC 2、RC-N2、RC-N3)を使って飛行させるだけでなく、DJIのゴーグルとモーションコントローラーと一緒に使用することで、1080p/60fpsの360度映像による、没入感のあふれる飛行体験が可能。