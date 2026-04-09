(R)，TM & (C)2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. 6月12日に全国公開される“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画「Michael／マイケル」の全国63館でのMAX上映が決定した。あわせてDolby Cinema、Dolby Atmos、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DXのプレミアムラージフォーマットでも同時上映される。IMAX版を含む上映関数は全国386館。公開に先駆け、IMAX版ポス