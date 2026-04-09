本日4月9日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』では、「47都道府県 健康寿命TOP10」が3時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！長寿の国として知られる日本だが、なかでも、元気に日常生活を送れる期間を示す「健康寿命」に注目し、厚生労働省が発表した最新の全国ランキングTOP10を紹介。上位10の都道府県は一体なぜそんなに元気なのか？その真相に迫るべく、今回ランクインした都道府県のなか