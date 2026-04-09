【悪い魔女の拾い子】 4月9日連載開始 ヒーローズは、4月9日、原作・鳳乃一真氏、作画・影革氏によるマンガ「悪い魔女の拾い子」の連載を「HERO’S Web」にて開始した。 大陸中に悪名を轟かせる呪いの魔女・ドロシーは、彼女が拾い、弟子として育てた幼い少女・ミカと共に旅に出る。好奇心旺盛で活発なミカは、行く先々でトラブルを起こし……。 □作品ペー