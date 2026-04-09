ドジャースのミゲル・ロハス内野手が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「9番遊撃」で先発出場。ロハスは同日に自身のインスタグラムで父親が亡くなったことを明かしていたが、出場を志願した。この日先発した大谷翔平投手は、キャップ右側に「MR」という文字（ミゲル・ロハスのイニシャル）を刻み、哀悼の意を表した。米複数メディアが伝えている。 ■父親を偲びつつ出場志願 ロハスは前日のブル