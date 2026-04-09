TUBEのドラマーであり、レーシングドライバーとしても活動する松本玲二さん。27年ぶりに紅白歌合戦に出場した舞台裏や、音楽とは異なる「勝負の世界」への思いを率直に明かしました。TUBE・松本玲二さん☆☆☆☆2025年末、TUBEはNHK紅白歌合戦に27年ぶりに出場。大きな反響を呼びました。ボーカル・前田亘輝さんの熱いパフォーマンスや、野外ライブさながらのメドレーアレンジが注目を集める中、松本さんには思わぬエピソード