Ado 23歳の歌い手Adoとadidasがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとしての新曲「綺羅」が4月22日に配信決定。９日、楽曲を使用したCMが公開され、「綺羅」の音源が一部、視聴可能。MVは4月27日公開予定。【動画】Go Beyond. Play Free. Ado × Japan Kits 本楽曲の制作は、世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐAdoの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことか