『M-1グランプリ2025』王者・たくろう（赤木裕、きむらバンド）と準優勝・ドンデコルテ（渡辺銀次、小橋共作）が、5月9日に東京・銀座ブロッサム（中央会館）ホールでツーマンライブを開催することが決定した。【写真】たくろうとツーマンライブが決定したドンデコルテ2025年末のお笑い界を沸かせた王者と準優勝コンビによる注目の競演がついに実現する。コンビの枠を越えたユニットトーク2公演と、2組がそろい踏みするツーマ