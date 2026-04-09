リーズに所属する日本代表MF田中碧は今夏に移籍する可能性があるようだ。移籍市場に精通する『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が伝えている。1998年9月10日生まれで現在27歳の田中は川崎フロンターレの育成組織出身で、2017年にトップチーム昇格を果たし、数々のタイトル獲得に大きく貢献した後、2021年夏にデュッセルドルフ（ドイツ2部）に移籍。その後、2024年8月にリーズに移籍し、昨季は加入後公式戦