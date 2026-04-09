“聖地”ウェンブリーでイングランド代表を１−０と撃破。世界的にも注目を集めた“センセーショナルな出来事”である。ただ、見事な決勝弾で歴史的勝利に尽力した三笘薫は「本大会前で、良いことではない」とコメント。「分析をされやすくなる」とその発言の真意を明かした。「結果だけ見れば良い勝利ですが、内容を見ればほとんどボールも握られていますし。そこのギャップをしっかりと埋めていかないと、W杯本大会で痛い目