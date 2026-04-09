新大阪駅で開かれたイベントで、ガッツポーズをするお笑いコンビ「たくろう」（中央）ら＝9日午前春から東京で新生活を始める人を応援しようと、吉本興業とJR東海は9日、東京行き新幹線の出発式を新大阪駅（大阪市）のホームで開いた。漫才コンクール「M―1グランプリ2025」で優勝し、今春大阪から東京に活動の場を移すお笑いコンビ「たくろう」らが「大阪の空気をたくさん吸い込んで、東京や海外に持って行く」と意気込み、エー