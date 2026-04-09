熱帯低気圧が発達し、明日10日までに台風が発生する見通しです。強い勢力へと発達し、来週後半には日本の南の海上まで進む可能性があります。今後の動向に注意が必要です。明日10日(金)朝までに台風発生へ日本のはるか南、トラック諸島近海には熱帯低気圧が発生しています。台風のたまごとも言われるもので、今後の動向に注意が必要です。この熱帯低気圧は今後発達することが見込まれ、明日10日(金)午前6時までには台風となる予想