BRAVIA Theatre System 6(HT-S60) ソニーは、合計750W出力の迫力あるサラウンドが楽しめる5.1chシアターシステム「BRAVIA Theatre System 6(HT-S60)」を5月1日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は11万円前後。 バースピーカーとサブウーファ、2つのリアスピーカー、そしてリアスピーカー用のアンプボックスがセットになったホームシ