Adoが、adidasがコラボレーションしたサッカー日本代表 2026 ユニフォームソングとしての新曲「綺羅」を4月22日に配信リリースすることを発表した。本楽曲の制作は、世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐAdoの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したという。楽曲「綺羅」は、日本中をひとつにする新たな応援の