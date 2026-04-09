5月末で活動を休止する嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」の5月31日に行われる最終公演の生配信が決定した。配信はライブ開始と同じ午後6時から開始するが、開演前の午後3時から特別映像の配信が予定されている。チケットは10日に嵐ファンクラブ会員限定チケットの発売が開始、17日からファミリークラブ会員、30日から一般販売が始まる。嵐ファンクラブ会員限定の視聴チケットを購入した人には購入特典で「W