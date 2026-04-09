安藤勝己選定「３歳牝馬番付」（後編）阪神JFを制して２歳女王となったスターアニスphoto by Kyodo News春の３歳牝馬クラシック、ＧＩ桜花賞（４月12日／阪神・芝1600ｍ）、ＧＩオークス（５月24日／東京・芝2400ｍ）の行方を占う安藤勝己氏の「３歳牝馬番付」。有力候補となる「大関」「横綱」の評価を受けたのは、どの馬だろうか――。前編◆安藤勝己厳選の「３歳牝馬番付」勝ち負けのチャンスがある馬が多数いる＞＞大関