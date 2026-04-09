三重県が行政手続きに関わる窓口業務の受付時間を、今年8月から試行的に短縮することについて、一見知事は8日、十分な周知を行って実施する考えを示しました。三重県では現在、行政手続きに関わる窓口業務の受付時間が、職員の勤務時間と同じ午前8時30分から午後5時15分までとなっています。県は受付時間前の準備や、受付後の事務処理などが勤務時間外に及んでいるとして、今年8月から来年3月までは、受付時間を午前9時から午後4時