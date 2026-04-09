ネクセラファーマは大幅続伸し、年初来高値を更新している。きょう寄り前、イーライ・リリー＜LLY＞との糖尿病及び代謝性疾患における複数のターゲットを対象にした研究開発・商業化に関する提携で、２つ目の開発マイルストーンを達成したと発表しており、材料視した買いが集まっている。受領する金額は非開示。２６年１２月期の連結業績予想に対する影響は既に織り込んでいる。 出所：MINKABU