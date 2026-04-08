とちぎテレビ ３月２２日に投開票された那須町の町長選挙で１票差で落選した次点候補の陣営が、当選の無効を求めた異議申し立てが町の選挙管理委員会に棄却されたことを受け８日、県選挙管理委員会に審査を申し立てました。 那須町長選挙では立候補した前の町議会議員の小山田典之氏が１票差で次点となり、那須町選挙管理委員会に、当選の無効を求めて異議を申し出ました。 再点検した結果、票差は３票となり、申し出は