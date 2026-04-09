フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が9日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。セーラー服姿を披露した。「お楽しみしててね実は人生初でした」とつづり、セーラー服姿でメークしているショットをアップした。堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。アナウンサー業