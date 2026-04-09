実は２０２６年、札幌の花粉に異変が起きているんです。道立衛生研究所が札幌で観測している花粉の飛散データを見てみると、３月中旬ごろからハンノキとスギ花粉が飛散しているのですが、３０日にはスギ花粉の数が環境省の定める「極めて多い」基準に達しました。道立衛生研究所によると、スギの木が少ない北海道の札幌市では珍しい状況で、理由については現在、調査中だということです。道内ほとんどの地域で、現在はスギや