ロッテの新外国人・ロングは、来日初登板となった3月27日の西武戦で自身のミスから失点したが、ここまで4試合・4回を投げ、2ホールド、防御率0.00と安定した投球を披露している。4月1日の日本ハム戦（エスコンフィールド）では、4−2の7回二死満塁で無得点に終わった直後の7回裏に登板し、三者凡退に抑え相手に流れを渡さない見事なピッチングだった。あの日の投球についてロングは「あの時もしっかり自分自身のピッチングを