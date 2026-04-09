羽鳥慎一アナウンサー（55）が9日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）の記録についてコメントした。大谷は8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては6回まで4安打1失点の好投で2勝目の権利を得て降板したが、7回に救援陣が同点に追いつかれ2勝目はならなかった。試合は3―4の逆転負けで6連勝を逃