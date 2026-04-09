大分県宇佐市の川で7月にアユ釣りが解禁されるのを前に、8日、稚アユの放流が行われました。 放流が行われたのは宇佐市安心院町の駅館川です。 宇佐市安心院町 駅館川 この取り組みは資源の維持や保護を目的に駅館川漁協がアユ釣りのシーズンが始まるのを前に毎年行っているものです。 8日は、漁協の組合員が体長10センチほどの活きの良い稚アユおよそ3万匹を川に放ちました。 宇佐市安心