パリパリに焼いた皮がおいしいチキンソテー。コツはフライ返しでぎゅっと押さえて焼くこと。シンプルな塩味だからこそ、香ばしさと鶏肉のうまみが際立ちます。つけ合わせの野菜といっしょに、手軽に作れて満足感のある一皿です。『パリパリチキンソテー』のレシピ材料（2人分）鶏もも肉（から揚げ用）……200g 玉ねぎ……1/2個（約100g） にんじん……1/2本（約70g） 塩……小さじ1/3 オリーブオイル……大さじ1作り方（1）ポリ袋