塩だけで感動の美味！「フライ返しでギューッ」と焼くだけ、究極のパリパリチキンソテー

パリパリに焼いた皮がおいしいチキンソテー。コツはフライ返しでぎゅっと押さえて焼くこと。シンプルな塩味だからこそ、香ばしさと鶏肉のうまみが際立ちます。

つけ合わせの野菜といっしょに、手軽に作れて満足感のある一皿です。

『パリパリチキンソテー』のレシピ

材料（2人分）

鶏もも肉（から揚げ用）……200g

玉ねぎ……1/2個（約100g）

にんじん……1/2本（約70g）

塩……小さじ1/3

オリーブオイル……大さじ1

作り方

（1）ポリ袋に鶏肉と塩を入れてもみ込み、5分ほどおく。玉ねぎは幅1cmのくし形に切る。にんじんは皮をむき、幅3〜4mmの輪切りにする。

（2）フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして並べ入れる。フライ返しを押しつけながら焼き、肉の脂が出てきたら、あいたところににんじん、玉ねぎを加える。肉の厚みのほとんどが白くなったら、上下を返してさらに1〜2分焼く。にんじん、玉ねぎも返しながら焼き、火が通ったら、鶏肉とともに器に盛る。

おいしく作るコツ

鶏肉はフライ返しでギューッと押しつけながら焼くと、皮にしっかり火が通り、パリパリに。肉の脂が出てきたタイミングで野菜を加え、肉のうまみをからめます。

パリパリなチキンが絶品！ 短時間で作れるので忙しい日の平日にもおすすめですよ。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）