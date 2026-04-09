市谷の杜 本と活字館「明朝体展」レポート3回目です。今回はやっと、展示台の紹介です。明朝体って何種類あるか知っていますか？ - 話題の「明朝体展」レポート（1）明朝体の歴史を体感できる巨大年表が圧巻！ - 話題の「明朝体展」レポート（2）現代から明治までを、代表的な明朝体でさかのぼるいよいよ展示台で個別の書体を見ていきます「明朝体展」では、展示台で9つの書体が紹介されています。壁面の巨大年表と同じく、入口か