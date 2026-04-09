VXグレードに安全機能や盗難防止装備を標準設定 トヨタ・ランドクルーザー250｜ボディカラー：サンド このたびの一部改良では、2.7リッターガソリン車「VX」グレードの安全機能や盗難防止装備を標準設定するとともに、オプション設定を見直して商品力を高めている。安全機能では以下が標準設定化された。●トヨタチームメイト（アドバンストドライブ＜渋滞時支援＞）渋滞時の高速道