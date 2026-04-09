VXグレードに安全機能や盗難防止装備を標準設定

トヨタ・ランドクルーザー250｜ボディカラー：サンド

このたびの一部改良では、2.7リッターガソリン車「VX」グレードの安全機能や盗難防止装備を標準設定するとともに、オプション設定を見直して商品力を高めている。

安全機能では以下が標準設定化された。

●トヨタチームメイト（アドバンストドライブ＜渋滞時支援＞）

渋滞時の高速道路・自動車専用道路走行時において、認知、判断、操舵を支援することで運転負荷を軽減する機能

●ドライバーモニター

ドライバーの周囲の状態を確認し、アドバンストドライブ機能が作動可能かシステムが判断

●緊急時操舵支援（アクティブ操舵支援付）※1＋フロントクロストラフィックアラート（FCTA）※2＋レーンチェンジアシスト（LCA）※3（トヨタセーフティセンス機能拡張）

※1：自車線内の歩行者、自転車運転者、車両、自動二輪車との衝突回避を支援する機能

※2：交差点に進入する際など、左右から接近する車両を検知し、ドライバーが発進しようとした場合は、ブザーと表示で注意を促す機能

※3：高速道路などを走行中、ウインカー操作を支援開始の合図として、レーンチェンジのための操舵、車線変更先の車両監視を支援する機能

盗難防止機能では、キーを持つ人が車両の近くにいない場合は、スマートエントリー&スタートシステムによるドア開錠、およびエンジン始動を制限し、盗難防止に貢献する「スマートキー測距システム」のほか、離れた場所からクルマの始動をロックできる「T-Connect マイカー始動ロック※」が標準設定化された。

※利用にはT-Connectスタンダード（22）の契約と「TOYOTAアカウント」の取得が必要。初度登録日から5年間は無料（6年目以降有料）となる

そのほか、運転席8ウェイ&助手席4ウェイパワーシート、運転席シートポジションメモリー、ボディカラー（ニュートラルブラック／サンド）が標準設定化されたのも新しい。

メーカーオプションでは丸目型Bi-Beam LEDヘッドランプが追加されている。

トヨタ・ランドクルーザー250｜丸目型Bi-Beam LEDヘッドランプ（VXにメーカーオプション）

SPECIFICATIONS

トヨタ・ランドクルーザー250 VX｜Toyota Land Cruiser 250 VX

ボディサイズ：全長4925×全幅1980×全高1925mm

ホイールベース：2850mm

最低地上高：215mm（社内測定値）

最小回転半径：6.0m

乗車定員：7人

車両重量：2240kg

総排気量：2693cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：120kW（163ps）/5200rpm

最大トルク：246Nm（25.1kgf-m）/3900rpm

トランスミッション：6速AT

駆動方式：4WD

WLTCモード燃費：7.5km/L

税込車両価格：577万9400円