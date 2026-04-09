【その他の画像・動画等を元記事で観る】ILLITのJapan 3rd Digital Single「Bubee」が配信スタートした。今年1月放送のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』の主題歌アーティストにも抜擢された5人組ガールグループ、ILLIT。OPテーマとなった「Sunday Morning」は、オリコン「デイリーデジタルシングル ランキング 」(1/13付) へのトップ10入り、iTunes、AWA、mu-mo、mora等の音楽配信サービスで1位を獲得した。「Bubee」は、渋谷系