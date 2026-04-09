ILLIT、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』オープニング主題歌「Bubee」配信開始！

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ILLITのJapan 3rd Digital Single「Bubee」が配信スタートした。

今年1月放送のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』の主題歌アーティストにも抜擢された5人組ガールグループ、ILLIT。OPテーマとなった「Sunday Morning」は、オリコン「デイリーデジタルシングル ランキング 」(1/13付) へのトップ10入り、iTunes、AWA、mu-mo、mora等の音楽配信サービスで1位を獲得した。

「Bubee」は、渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲で、4月5日（日）より放送のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌にも起用されている。柔らかなキーボードが奏でる浮遊感と、疾走感あふれるドラムが交差する独創的なサウンドが印象的な楽曲で、相棒・仲間という意味の「Buddy」が基になった「Bubee」というタイトルには「愛おしい君となら何者にでもなれる」という想いと、新しい自分を追い求める決意が込められている。Japan 1st Single ‘時よ止まれ’ 収録曲「Topping」に続き、「全方向美少女」などTikTokを中心に”バズ”を生み出す新世代シンガーソングライターの乃紫（noa）が作詞を担当。M!LK「好きすぎて滅！」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」などのヒット曲を手掛け、TikTok総再生回数150億回超えの振付師、槙田紗子がSNSチャレンジの振付制作に参加しています。楽曲名の由来となった「Buddy」にちなみ、友人や恋人、家族など、誰かと2人で楽しめるチャレンジをテーマに制作されており、ペアごとのケミ（相性）に合わせてアレンジできるのもポイントだ。

ILLITは、3月より初のライブツアー『ILLIT LIVE ‘PRESS START(ハート)︎’』をスタートしました。日本では6月13・14日に愛知、20・21日に大阪、29・30日に福岡、7月18・19日に兵庫、23・25・26日に東京を巡り、5都市11公演を開催する。

●配信中

ILLIT Japan 3rd Digital Single

「Bubee」

配信中



配信リンクはこちら

https://illit.lnk.to/Bubee

＜ILLITプロフィール＞

2023年6〜9月に放送された『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。

メンバープロフィール

YUNAH (ユナ) / 韓国 2004年1月15日生まれ

MINJU (ミンジュ) / 韓国 2004年5月11日生まれ

MOKA (モカ) / 日本 2004年10月8日生まれ

WONHEE (ウォンヒ) / 韓国 2007年6月26日生まれ

IROHA (イロハ) / 日本 2008年2月4日生まれ

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

関連リンク

ILLITオフィシャルサイト

https://illit-official.jp/

TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』公式サイト

https://luluttolilly.com