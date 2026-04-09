マスターズ開幕2日前恒例のチャンピオンズディナーが7日に開催された。タイガー・ウッズとフィル・ミケルソン（ともに米国）は欠席したが、存命中の歴代優勝者35人中33人が出席した。ホストを務めたロリー・マキロイ（英国）はマグロのカルパッチョ、和牛フィレミニョンなど世界一流の料理と、オーガスタ・ナショナルGC所蔵の高級ワインで名選手たちをもてなした。英紙によると、ジョーダン・スピース（米国）は「最高のディ