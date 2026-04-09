マスターズ開幕2日前恒例のチャンピオンズディナーが7日に開催された。タイガー・ウッズとフィル・ミケルソン（ともに米国）は欠席したが、存命中の歴代優勝者35人中33人が出席した。

ホストを務めたロリー・マキロイ（英国）はマグロのカルパッチョ、和牛フィレミニョンなど世界一流の料理と、オーガスタ・ナショナルGC所蔵の高級ワインで名選手たちをもてなした。

英紙によると、ジョーダン・スピース（米国）は「最高のディナーだった。彼の選んだ料理はどれも素晴らしかった。和牛のステーキは本当においしかった」と絶賛した。

チャンピオンズディナーは1952年、前年初制覇を達成したベン・ホーガン（米国）が歴代優勝者だけが参加する「マスターズクラブ」の創設を提唱したことをきっかけに始まった。前年の優勝者がメニューを考案し、費用を全額負担するのが慣例となっている。

21年大会を制した松山も翌22年にホストを務め、和食中心のメニューを振る舞った。前菜は刺し身、寿司、焼き鳥。メインは銀ダラの味噌ダレ焼き、宮崎和牛。セルヒオ・ガルシア（スペイン）が「思い出に残る5つディナー」と絶賛するなど好評だった。

さて来年は誰がホストを務めるのか。そしてどんなメニューを選ぶのか。そんなことを考えるのもマスターズならではの楽しみだ。